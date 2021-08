¡Volvió a la mesaza! Mirtha Legrand regresó a la TV

Y un día regresó Mirtha Legrand a la televisión, luego de un año y medio fuera de la pantalla por ser paciente de riesgo al coronavirus. La diva de los histórico almuerzos se mostró feliz por poder estar nuevamente en su programa y además se emocionó.

"¡Muchas gracias! No me hagan llorar, por favor. Tanto me pedían que vuelva, acá estoy con un poco de nervios, porque hace un año y medio que no hago televisión. Tengo que acordarme de todo, pero tenemos un programa lindísimo”, destacó .

Además se mostró sorprendida por el cariño que le transmite la gente en la calle: "Yo estoy impresionada con lo que pasando conmigo en el país ¿Tanto amor me tenían? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Esta pandemia, que horror, Dios mío. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? ¡Trescientos días! Trescientos días encerrada, sin salir de mi casa, ni al balcón!".



¡Mirá el video especial por los 53 años del programa de Mirtha!