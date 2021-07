Vuelve la dupla Tainy y Yandel

El multigalardonado productor y artista puertorriqueño Tainy ha vuelto a unir fuerzas, una vez más, para delirio de los fanáticos, con el legendario e icónico músico y su colega de toda la vida, Yandel, para el trascendental lanzamiento de Déjà Vu, el primer sencillo de su próximo y muy esperado álbum DYNASTY.



Esta nueva y pegadiza canción busca transportar a los fanáticos a los inicios del reggaetón, con una colaboración indeleble que será parte de un álbum colaborativo entre dos superestrellas mundiales. Para la ocasión, no salieron con chiquitas: los dos organizaron una fiesta histórica, única en su clase, en el Eco Sports Park de Puerto Rico, donde brindaron una presentación exclusiva y revelaron el vídeo oficial de Déjà Vu, que está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.



Los asistentes también tuvieron la oportunidad única y exclusiva de ver el video musical oficial de Si te vas, antes de su lanzamiento a finales de este mes. En un hecho histórico, el par estrenó Déjà Vu en un evento mundial épico en 13 estadios distintos en Estados Unidos y Latinoamérica, algo que no tiene precedentes.



Durante el estreno, los fanáticos e invitados vieron los dos vídeos y tuvieron la oportunidad de sumergirse en contenidos exclusivos de Tainy y Yandel, que solo estuvieron disponibles a los espectadores en los estadios alrededor del mundo. Las activaciones tuvieron lugar en el Eco Sports Park de Puerto Rico, en el FTX Arena de Miami, en el Hard Rock Stadium de Ft. Lauderdale, en el American Airlines Arena de Dallas, en el Prudential Center de Nueva Jersey, en el Barclays Center de Nueva York, en la Arena Ciudad de México de la Ciudad de México, en el Movistar Arena de Bogotá, en el Movistar Arena de Santiago de Chile, en el AT&T Center de San Antonio y en el Toyota Center de Houston. Argentina no fue la omisión de esta celebración, y por eso la propuesta pudo verse y seguirse en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.