Todos los estrenos de julio

Con la presentación en exclusiva de First cow, de Kelly Reichardt, y producciones anteriores de esta realizadora, la plataforma MUBI estrena una programación única para el mes de julio.



El cine de India tendrá espacio en un servicio que privilegia al cine de autor, con un especial dedicado a la obra de Ashish Avikunthak, uno de los realizadores más famosos y prolíficos de su país. Además continúa el ciclo Primer plano de Kiarostami, dedicado al legendario cineasta Abbas Kiarostami; sumando las películas Ten, Like Someone in Love, y Certified Copy, con Juliette Binoche en el papel que le valió el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes.

También llegan obras de directores consagrados como Peter Greenaway y Alejandro González Iñárritu.