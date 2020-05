¿Vuelve Susana a la TV este año?

Por el fallecimiento de Sergio Denis, varios artistas lo recordaron, y Susana Giménez conversó con Diego Moranzoni en Crónica TV, para referirse al artista -con quien tuvo un breve romance- y contar cómo pasa la cuarentena. “En un momento empecé a no dormir bien. Nunca me aburro y siempre tengo cosas que hacer de la casa. Arreglo el placard, las cómodas. Tiro ropa que no voy a usar más”.

Luego dejó entrever que no volvería a Telefe: “No sé si este año haré mi programa. La escenografía era impresionante, venía de otro país. Siempre debuto en julio. Pero no creo, es difícil”.

Susana descartó hacer vivos en sus redes afirmando que solo volvería a la pantalla si es de TV. Aunque en 2018 hizo especiales con Carlos Tevez en Fuerte Apache, Verónica Castro en México, Luisana Lopilato en Canadá y Maluma en Colombia, descartó la opción por el contexto sanitario mundial y porque no es lo que le gusta. “No podemos viajar. Son 20 personas, cámaras, luz. Preferiría hacerlo acá, si tuviera que elegir".