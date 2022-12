Wanda llegó a Argentina y sigue dando que hablar

La diva argentina Wanda Nara tuvo un fugaz paso por Argentina para grabar una serie de compromisos laborales audiovisuales y en ese interín conoció a L-Gante, el cantante de cumbia 420 con el que entabló una amistad. Además, posaron para un video y una línea de ropa textil. Allí comenzaron a gestarse los rumores de romance, pero todo quedó en la nada porque la mujer tuvo que irse a Estambul, donde su marido fue contratado pa­ra desempeñarse como jugador de fútbol. También fue para hacerse cargo de sus cinco hijos: Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

Cuando pudo establecerse en ese país, contrató un departamento para que se produjera una distancia con su ex porque estaban separados de hecho, aunque también hicieron los papeles de divorcio cuando él la engañó con Eugenia Suarez al finalizar la pandemia. Este escándalo internacional aún tiene sus secuelas en esta pareja que no puede salir adelante.

Con el reencuentro, algunas llamas se perdieron, los mediáticos viajaron a Maldivas para reencontrarse y dar rienda suelta a sus pasiones más intensas. Allí publicaron imágenes que daban cuenta de una reconciliación y se mostraron a los besos apasionados. Sin embargo, a la vuelta, Wanda hizo una encuesta con sus seguidores y negó que siguieran juntos.

En la actualidad, la rubia, que también es la mánager de Mauro Icardi, llegó a Argentina porque hará una participación breve en un reality show y el año que viene protagonizará uno por sus propios medios. Lo cierto es que, días después, también llegó el padre de sus hijas, quien con el resto de los niños y la familia se instaló en su casa en el Gran Buenos Aires. Es más, este fin de semana hicieron una gran fiesta para homenajear a Kenny Palacios, el peluquero y maquillador de la mujer que recibió un auto como regalo.

De forma reciente, la mujer tuvo una entrevista para una señal digital donde compartió espacio en el universo digital con L-Gante. Allí se intercambiaron indirectas porque el cantante quería asistir a la fiesta, pero no estuvo en la lista de invitados. En ese momento, el rapero se lo propuso, pero también afirmó que no recibió ninguna atención por parte de ella: “Además de que no me invitó, también me dejó plantado. No salió ninguna”. Lejos de estar enojado, el muchacho la fue a buscar al aeropuerto cuando llegó de Buenos Aires y le hizo un ágape en un boliche, que cerró para sus amigos.

Al finalizar la entrevista, ambos se despidieron diciéndose que se quieren mucho pero sin dar detalles sobre cómo sigue su relación. Horas después, la rubia tomó las riendas de su Instagram y compartió un sentido mensaje en sus historias que dio para hablar: “Me gusta el interés, lo mutuo, lo que no oculta quién es. Me gustan las ganas, el fuego, lo que se pueda extinguir. Me gusta lo auténtico, lo intenso, lo que no se echa a perder. Me gusta lo que, estando cerca o lejos, permanece”.