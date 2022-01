Wanda Nara se refirió a la supuesta mala relación entre su hijo mayor e Icardi

La época de escándalos parece estar finalizada para Wanda Nara y su marido, el futbolista Mauro Icardi. Tan es así, que hace unos días la mediática confesó a sus seguidores de Instagram que desea tener otro hijo para agrandar su familia ensamblada. Es que los coletazos de lo que fue el affaire del jugador del PSG con la China Suárez todavía no terminaron, y es por eso que Wanda tiene que salir a aclarar todo el tiempo que todo, por ahora, está en paz y armonía.

Desde hace unos meses, el rumor que se instaló es que el hijo mayor de Wanda y Maxi López, Valentino, tiene una mala relación con Icardi a raíz del encuentro que tuvo con Suárez. Siempre se habló del vínculo que el nuevo marido de la empresaria había entablado con sus chicos, porque si bien la pareja empezó en medio de un escándalo, los tres se llevaban muy bien con Mauro. Pero las cosas habrían cambiado luego de la bomba que detonó en octubre pasado.

Tal como es su estilo de dialogar con sus seguidores en las redes, Wanda se encargó de aclarar la situación. Habilitó la cajita de preguntas para responder las inquietudes de sus fans y se refirió al tema, reiteradas veces cuestionado.

“¿Por qué no publicás videos para que dejen de decir que Mauro tiene mala relación con Valen?”, consultó uno de sus seguidores. “Me pasaría toda mi vida aclarando cosas y creo que algunas son más que obvias”, aclaró restándole importancia al tema.

“¿Realmente seguís enamorada de él? ¿Dónde queda la dignidad y el respeto que merecés?”, increparon, por otro lado y sin piedad, usuarios de la red social. Firme y plantada, como siempre, Nara dijo: “La dignidad no me la da un hombre. Me la doy sola sabiendo todo el mundo que me conoce, y sobre todo yo misma, la gran mujer que soy y mi manera de ser”.