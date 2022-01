Ivana Nadal rompió el silencio luego de que le revocaran su visa para Estados Unidos

Ivana Nadal tenía pensado instalarse en los Estados Unidos junto a su novio, Bruno Siri. Debido a esta decisión, vendió todas sus pertenencias en la Argentina y partió con su pareja, rumbo a Miami para iniciar una nueva vida.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el gobierno de los EEUU decidió revocarle la visa por lo que tuvo que regresar al país. La información se supo luego de que se filtrara el audio de su asistente.

“¿Por casualidad vos conoces a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos, acá en la Argentina? A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes”, se pudo escuchar en el comienzo del mensaje en cuestión.

Luego de las repercusiones que generó la noticia de la revocación de la visa, la modelo e influencer hizo un descargo en redes sociales en el que aseguró: “No estoy varada ni me deportaron”.

“Los medios siempre mienten. ¿Cuánto tiempo más va a esperar para verlo”, insistió Nadal sobre quienes difundieron la noticia. “No, no me deportaron. No estoy ‘varada’. Estoy en casa comiendo patitas”, comunicó la modelo, de forma irónica, en una historia de Instagram donde se la ve viendo la tele con su mascota mientras comía los snacks.