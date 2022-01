Diego Brancatelli contrajo coronavirus por segunda vez

Anoche empecé con síntomas.

La pasé feo.

Amanecí peor.

Por eso no dudé, me hice el testeo y

el resultado fue POSITIVO.



Aislado de la familia.

Deseando que esta vez las vacunas hagan efecto y no la pase tan mal.



A cuidarse todos!



VACUNATE !!!!!



No regales tu vida.

????????✌