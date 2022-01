El pastelero Damián Betular sorprendió a todos con una noticia sobre su vida laboral

El jurado de Masterchef, Damián Betular, sorprendió a todos con una noticia: se despidió del emblemático Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires, donde durante 9 años se desempeñó como chef pastelero y en el último tiempo también como Chef Ejecutivo del hotel.

"Fueron nueve años, que me formaron como profesional y como persona. Nueve años en los que me sentí acompañado y cuidado, en que recibí el apoyo para poder crear sin límites, disfrutando de hacer lo que más amo. Hoy termina mi paso por este lugar maravilloso en el que pude crecer, lugar que me regaló momentos inolvidables y al que pude representar viajando por numerosos destinos", escribió Betular hoy en su cuenta de Instagram.

En las redes sociales del Palacio Duhau y Duhau Patisserie también se pudo ver un sentido mensaje de despedida para el chef.

"Nuestro querido Chef Ejecutivo @dbetular se despide hoy de la familia de Palacio Duhau-Park Hyatt Buenos Aires para seguir nuevos caminos. A lo largo de nueve años, Damián ha aportado su pasión e imaginación sin límites, liderando de forma inspiradora, creando y reinventando. Su huella transformadora quedará marcada en cada huésped, cliente y colega del hotel", dice el posteo.

Aún no se saben las razones por las cuales el pastelero decidió tomar esta trascendente decisión respecto a su vida laboral aunque por lo pronto seguirá participando como jurado en las próximas ediciones de Masterchef. Además, en los últimos días sacó un libro con sus recetas preferidas donde narra su historia de vida.