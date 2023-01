Wanda y Mauro: se reavivan las polémicas

Wanda Nara tuvo un final de 2022 y un comienzo de 2023 bastante en calma, como si hubiera encontrado la paz durante esos días. Hasta pudo reconciliarse con su padre, Andrés, con quien había estado distanciada durante un buen tiempo y hubo reencuentro con su ex Maxi López, padre de los niños Valentino, Constantino y Benedicto, en un importante ­shopping de zona norte. Después de tantas idas y vueltas, parece ser que las cosas con López están bien encaminadas.

Lo que parece no resolverse es su separación y desvinculación amorosa con Mauro Icardi, con quien tuvo a Francesca e Isabella, porque durante los últimos días, ambos volvieron a estar bajo el calderero.

Primero trascendió la noticia de que Mauro estaría pronto a solicitar la tenencia de sus hijos a Wanda. De hecho, se informó que sus abogados estuvieron reunidos en Milán, ciudad donde residieron hasta hace muy poco y donde tienen una buena parte de su fortuna.

Actualmente, Icardi se encuentra radicado en Estambul, Turquía, ya que juega en la liga de ese país en el club Galatasaray. De hecho, él y Wanda llegaron a pasar un tiempo juntos allí, antes de la separación.

Según se informó, Wanda tendría que haber regresado a ese país hace unos días para el comienzo de clases de los niños, pero esto no ocurrió. También se rumoreaba la posibilidad de que volviera por un tiempo a la Argentina, no solo por compromisos laborales sino porque el mayor de sus hijos, Valentino, está en período de prueba en las inferiores del club River Plate. Frente a ello es justamente que Icardi estaría planteando solicitar la tenencia de sus hijas.

Todavía no hubo comunicación formal por parte de ninguno. Desde Dubai -lugar en el que se encuentra Wanda por estos días- en un intercambio que tuvo con sus fans, frente a la pregunta:“¿Las niñas no extrañan al padre? ¿Los niños extrañan a Icardi? Me parece un super papá”, ella respondió: “Sí, es lo más. Apenas tenga unos días libres los acompaño”. Y luego agregó: “Aunque no lo vean, todas las mañanas estoy grabando. Ya verán”. Al respecto, Ana Rosenfeld, la conocida abogada de la empresaria -exblonda, ahora ya con cabellera en tonos morochos- aún no se manifestó.

Ahora bien, eso no es todo. Siempre hay más en el universo de Wanda. Ocurre que su ex posteó y luego eliminó unos misteriosos mensajes durante la jornada de ayer. ¿A qué se debe ese comportamiento? El viaje repentino de Wanda a Dubai sorprendió a propios y extraños. Alrededor de ello circularon hipótesis de que ella fue al país para encontrarse con el jugador Keita Baldé, excompañero de Icardi. Esto hizo estallar la polémica. La información fue divulgada por un periodista español y frente a ello, Icardi no tardó en replicar.

En su IG publicó una historia que decía: “Te voy a ahorrar el chimento (...) Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)”. “No tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 de la mañana de Turquía hablando por videollamada organizando la vuelta de nuestros hijos”, continúo.

Finalmente, el propio Icardi eliminó estas historias. “Borré las historias porque ya las levantaron en todos lados y para no seguir haciéndoles publicidad a los paparachis”, justificó. A todo esto, Wanda apenas se limitó a compartir fotos suyas en Dubai y a escribir: “Siendo feliz”, imágenes que luego borró. Por todo lo dicho -y lo borrado-, esta nueva historia recién comienza.