El rock, y sobre todo, la canción de rock, siempre encuentra un lugar, un cauce por el cual echarse a andar. No se sabe si, como cantó Neil Young, el rock and roll no morirá jamás. Lo que sí está claro es que la canción tiene y tendrá larga vida. Justamente, el guitarrista Fernando Boris acaba de editar su segundo disco solista, aunque el proyecto en soledad sea bajo el nombre de Kerusalem 2.0.

Este segundo trabajo, Yendo a Max Nordau, se presenta hoy a las 21 en Pura Vida (diagonal 78 y 61). Un sonido clásico de rock entregado a las canciones, tal como lo define el mismo Fernando.

En conversación con diario Hoy, el también guitarrista de la banda platense Crema del Cielo –acaso la alquimia perfecta entre los Beatles y los Stones por estas tierras– cuenta lo siguiente sobre el disco.

—¿Podrás contarnos cómo fue el proceso del disco? ¿Las canciones fueron compuestas exclusivamente para este trabajo o hay cosas viejas? ¿Hay alguna que no haya entrado a algún disco de Crema y finalmente encontró su lugar acá?

—El proceso del disco empieza antes de la pandemia, nos juntamos tres compañeros que ya tocaban juntos en la banda del Pájaro ­Rickard y fue muy fácil. Porque yo llevé las canciones y ellos juegan ya de memoria. Sinceramente me resultó muy fácil. Les mostré mis canciones, nos poníamos de acuerdo en algunos arreglos que yo llevaba y ya. Fue un proceso muy relajado.

Todo este material, todas estas canciones fueron compuestas para este disco. Es todo nuevo, no hay cosas viejas. Es todo bastante nuevo. No tiene nada que ver con Crema. Ahí compone mucho el Boya y quizás mis canciones ya tienen un estilo Kerusalem.

—Rock and roll, brit pop... ¿Cómo definirías este grupo de canciones? En ese caso, ¿podemos arriesgarnos a decir que existe un brit pop platense?

—Este grupo de canciones las defino como canciones. Justamente como género canción; pienso por ejemplo en Estelares, ese tipo de bandas que hacen este tipo de canciones. Obviamente que tiene rock y me encanta y escucho brit pop, Stone Roses, Supergrass, hasta Beatles, Links, Zombies. Y por otro lado, sí, se puede decir que existe un brit pop platense, claramente. Un poquito, tal vez, seamos nosotros, por qué no.

—En el disco, además, se destacan dos invitados: el Tano Caccavo y Juan Tenti. ¿Cómo se dieron esas invitaciones? Entiendo que, además de una afinidad estética, también pesa una afinidad emotiva, sentimental...

—Básicamente, el disco lo produjo Víctor ­Bertamonti, de Estelares. Junto con él lo fuimos armando. El disco se grabó en vivo, todos los instrumentos juntos y luego sí, le fuimos corrigiendo o agregando cositas que se nos iban ocurriendo. Entonces en un momento se me ocurrió poner un vibrafón en algunas canciones y acá en La Plata, el rey del vibrafón es el Tano, así que lo llamé; además hemos tocado mil veces con Villelisa y al toque arreglamos.

Juan Tenti es un crack, un pianista de la hostia, que ahora está en Bariloche y cuando arranqué con estos temas le mandé por mail algunas cosas y al toque me mandó su participación. Y obviamente con gente que va para adelante con todo. Siempre tratando de tocar con gente así, donde la parte humana importa.

—Al margen de tu proyecto solista, ¿en qué anda o cómo está Crema del Cielo?

—Crema ahí anda, bien. Vamos a ver si este año sacamos algo nuevo, tenemos algunas cosas, algunas canciones nuevas ya listas para subir. Con ganas de poder sacar disco nuevo, ¡estoy seguro que sí!