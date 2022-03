Ximena Romo, a las órdenes de Lucía Puenzo

Con Lucía Puenzo como showrunner y la dirección de Nicolás Puenzo, Silvia Quer y Jimena Montemayor, la serie Señorita 89 tiene a Ximena Romo en la piel de una de las protagonistas de la impactante entrega. Con ella habló diario Hoy para saber detalles de su trabajo.

—¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te llegó la propuesta?

—Fue particular, porque cuando leí la primera escena para el casting, me enamoré del personaje, que no era para encarnar a Elena, pero estaba tan bien escrito que pensé que quería ser parte del proyecto. Luego me dijeron que no quedé, estaba tan interesada en participar que moví mar y tierra, y me dijeron que no. Pero al mes, me llamaron, me dijeron que una actriz se había caído y me dieron a Elena. Entendí el regalo que me habían dado, el destino lo hizo, y que te llegue esto, historia de mujeres, personajes femeninos abordados con verdad, sobre lo que vivimos cada día, abordando toda su complejidad y temática, verlos, humanos, y entender que no son buenos ni malos, sino que hacen lo que pueden en un sistema como el patriarcado, el machismo. Para mí fue una joya encontrarme con un proyecto así.

—La serie evidencia la realidad de mujeres muy diferentes entre sí, mostrando otras caras del feminismo

—El feminismo incluye muchos movimientos y maneras de pensar, y lo que se tiene que abrir es la mirada para que el género femenino no nos acote, entendiendo que cada quien tendrá su mirada sobre él, y podemos hacerlo. En la serie conviven personajes muy diferentes, con búsquedas distintas, aún siendo oprimidas por el sistema de la misma forma. Esto es un logro de las directoras y la productora, que se están cuestionando acerca de eso, y no queremos presentar una sola forma de ver a una mujer, con personajes que quieren vivir, que están siendo discriminadas, otras que vienen de privilegios pero que están acotados. Es interesante cómo cada personaje tiene una vida en sí, que las actrices encarnaron de una manera maravillosa.