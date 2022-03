La reconciliación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

En el último día del 2021, Gianinna Maradona dio a conocer un comunicado a través de sus historias de Instagram donde daba cuenta de su ruptura con Daniel Osvaldo, deportista y cantante. Esta situación tuvo lugar cuando estaban pasando las fiestas en Estados Unidos y no dieron mayores explicaciones.

Según lo que indicarían los rumores, la pelea final fue en un boliche junto a amigos en común. Luego se distanciaron y allí Osvaldo aprovechó para seducir a una mujer que estaba presente.

En la actualidad, la pareja volvió a darse chance en el amor y así lo demostraron a través de una publicación en las redes sociales.

Sucede que la hija menor del 10 publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se ve una postal del living del hogar: hay un cuadro de Diego más un florero con un ramo impoluto. Acompañó la imagen con una frase célebre y la declaración de amor. Por su parte, él reposteó la fotografía y le brindó otras sentidas palabras.

Como si esto fuera poco, la pareja también volvió a agregar las fotografías que los mostraban juntos y que, debido a la ruptura, habían quitado para dejar atrás los malos ratos.

Si bien cada uno pudo seguir el camino por la soledad, está más que claro que triunfó el amor y que apostaron a ver si en esta segunda vuelta pueden encontrar la paz.

Vale mencionar que el hijo de Giannina ya conoce a Daniel mientras que él está reconfigurando el vínculo con los que tiene. Es padre de un adolescente que vive en Buenos Aires pero también de Morrison, el más chico, que tuvo junto a Jimena Barón. Además, dos hijas que residen en el viejo continente.

Dadas las intermitencias en la cuota alimentaria, el exfutbolista enfrenta juicios por alimentos, pero no debido al régimen de visitas porque no suele frecuentar a los herederos que residen en la cercanía. Si bien sucede, no siempre suele ser “un padre presente”.

Las chicas Maradona ven con visto bueno a este amor. Así que Claudia y Dalma suelen apoyar a la más pequeña en las decisiones que ha tomado a lo largo de su existencia.