Otro round para Benjamín Vicuña

El chileno Benjamín Vicuña triunfa como protagonista de la serie El último de nosotros y además disfruta del romance con Eli Sulichin. En tanto, con Pampita está muy bien debido a los tres hijos en común y todo marcha sobre ruedas.

Lo que no está muy bien es el vínculo con Eugenia Suarez, que le pidió prestado una suma de 100.000 dólares y nunca los devolvió. Es por ello que Benjamín está siendo cauteloso respecto a esta situación.

Además, los famosos no logran ponerse de acuerdo sobre la cuota alimentaria que abonaría por Magnolia y Amancio. Esto ya está resuelto por los abogados aunque los consensos varían de mes a mes.

En el presente, el galán brindó una entrevista a la revista Hola y allí afirmó que está muy bien pero desea cuidar a su novia: “Estoy muy bien. Es una mujer increíble, la quiero cuidar y no deseo meterla en esto porque ella no es parte de mi trabajo ni de mi vida pública. Quiero realmente cuidar este vínculo, no dar detalles. También no esperaba enamorarme”.

Por otro lado, al ser indagado sobre la pelea por la casa que compró en Pilar, afirmó: “Se le ha sacado demasiados capítulos a algo que ya terminó hace un montón. No hay juicio, no hay nada. Me separé”.

Asimismo, le desea lo mejor a la mujer y dio vuelta la página en un nuevo presente.