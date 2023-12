Yanina Latorre demandaría a Estefi Berardi

En la última emisión de LAM, Yanina Latorre afirmó que va a demandar a Estefanía Berardi luego de que saliera a la luz su affaire con Fede Bal que tenía un noviazgo con la maquilladora Sofía Aldrey. Por su parte, la primera mostró el fallo de la justicia y ahora la segunda quiere hacer una demanda por hostigamiento laboral.

Yanina reveló: “Me va a tener que demostrar todo lo que dijo, palabra por palabra. Es la primera vez que inicio una demanda. Yo no hice ni hostigamiento, ni violencia contra ella y menos acusarme de robo, por eso sí es un delito”. Asimismo, continuó: “Yo me banqué toda la pelotudez de esta infradotada, pero hasta acá llegó mi amor. Esta piba va a tener que ir a la Justicia y demostrarme adelante del juez en donde la hostigué y maltraté. Cuando vos sos oscura y haces cagadas, para salir salpicas al otro. Que me diga dónde robé y después le enseño a laburar”.

La contadora sigue en camino con su demanda: “Si hablo yo, te morís. Que me mande al abogado, que ya perdió”. Para finalizar, dijo: “Ahora Estefi, que es tan pensante, pobre hija, me va a hacer un juicio, dice. Porque yo habría mandado a Estefi a robar (los chats con los que comprobó su infidelidad) a la computadora de Federico. Ella, qué tiene que ver, son los chats y la computadora de Federico. El único que podría denunciar acá que Sofía, no yo, se metió en sus chats privados es Federico. Y él aclaró que nunca iba a hacer nada”.