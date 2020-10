Este sin dudas fue el año más complicado para Federico Bal, quien, en diálogo con el ciclo radial conducido por Catalina Dlugi, contó cómo vive su presente alejado de los escándalos y disfrutando de las pequeñas cosas de la vida que le dio una nueva oportunidad.

En este marco de tranquilidad, la periodista indagó: “Me atrevo a preguntarte esto porque también me parece que el tiempo todo lo cura. Barbie Vélez dijo que creció mucho y que está muy contenta con tu recuperación, que cuando salió con vos era una chica que no sabía muy bien lo que quería y que maduró de golpe”. A lo que Bal respondió sin mucho más que agregar: “Bueno, me alegro por sus palabras. Yo ya no hablo de ella hace muchos años”.