“Si no se toma conciencia y no hay un corte de circulación, esto va a seguir subiendo”

Cecilia Jaschek baja del tercer piso del Hospital Rossi. Afuera hay cientos de personas que esperan para ser hisopadas. El equipo de trabajo que conformó desde que es directora, atiende las 24 horas, y minutos después de las 8 de la mañana empieza a contener la ansiedad de las personas que quieren recibir el diagnóstico de la enfermedad que alteró la vida de todos los argentinos.

En la misma jornada en la que se confirmó que tanto en el Hospital Italiano como en el Instituto del Diagnóstico la capacidad de camas en el sector de Terapia Intensiva llegó a su límite, la directora del Rossi brindó detalles de la ocupación en uno de los centros de salud más concurridos por los vecinos en barrio Hipódromo y aportó detalles del procedimiento del hisopado.

-—¿Cuál es la situación de las camas de terapia intensiva en el Hospital Rossi?

—La ocupación de camas de terapia es del 80%, de los cuales, de todos los pacientes, el 60% son pacientes Covid y lo que aumentó mucho también es la patología no Covid. Hay muchas camas en los pisos con internación u ocupación de camas por pacientes con patologías no Covid.



—¿Cuántas camas de terapia tiene el hospital?

—Tenemos 14 camas de UTI (Unidad de Terapia Intensiva). Teníamos seis y se aumentaron a 14, de las cuales 7 son para Covid y 7 para pacientes no Covid. Ese porcentaje está al 80% de ocupación. El resto tiene entre el 60% y 65% de ocupación.

—¿Cómo se están preparando para los próximos días y qué perspectivas tienen de lo que pueda ocurrir?

—Lo que nosotros estamos previendo es que si no hay un corte en la circulación, en el tránsito de gente, si no hay una conciencia de medidas de autocuidado esto va a seguir subiendo y no sabemos cuál es el techo. Sabemos dónde empezamos, cuál es el piso, no sabemos cuál es el techo si no paramos. Nosotros hacemos un llamado a la población en general, y por otro lado pedimos mayores restricciones porque tenemos riesgo de saturación del sistema. Si seguimos con este grado de circulación, y esto sigue aumentando, tenemos riesgo.

El Italiano se quedó sin camas de terapia

Mientras en el Hospital Rossi queda el 20 por ciento de disponibilidad de camas de terapia intensiva, desde el Ministerio de Salud de la Provincia confirmaron que tanto el Sanatorio Su-damericano como el Hospital Italiano llegaron al límite de ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva.

El lunes de esta semana, el director del Hospital Italiano, Roberto Martínez, fue entrevistado por este multimedio y había admitido que la situación en las terapias de ese hospital era límite, confirmándose ayer que se agotaron las camas tanto allí como en el Sanatorio Sudamericano.

Asimismo, el Ministerio brindó detalles de la situación en la que se encuentran algunas clínicas de la ciudad (ver aparte).