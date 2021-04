¿Un arcoíris en Marte? La impactante foto que publicó la NASA

Las imágenes de Marte cada vez son más sorprendentes y los aficionados no dejan de indagar sobre el planeta rojo. En esta oportunidad es por una nueva fotografía de lo que parece ser un arcoíris, retrato que registró en las últimas horas el róver Perseverance, la nave que aterrizó el pasado 18 de febrero en el cráter Jezero.



“Muchos se preguntaron: ¿es eso un arcoíris en Marte?”, dijeron los responsables de la misión Perseverance. “Los arcoíris no son posibles en Marte. Los arcoíris se crean por la luz reflejada en las gotas de agua redondas, pero aquí no hay suficiente agua para condensarse y hace demasiado frío para que haya agua líquida en la atmósfera”, explicaron desde la NASA.



En realidad, se trata de un destello de lente. El Perseverance lleva parasoles en su cámara fotográfica Hazcams frontal, que se consideraron críticos para la misión, ya que se usan para conducir de forma segura hacia adelante, el sentido de movimiento habitual para el róver.