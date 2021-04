Una teoría alternativa sobre la composición del universo barre con todo lo conocido hasta ahora

Científicos de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, llevaron a cabo una investigación sobre la composición del Universo y arribaron a una conclusión explosiva: el nuevo modelo presentado sugiere que la expansión del Universo se debe a una sustancia o materia oscura con una especie de fuerza magnética. Este supuesto echa por tierra con la creencia más extendida en el mundo científico acerca de la energía oscura: ésta no existe ni existió nunca.



De acuerdo al modelo comúnmente aceptado de distribución de la energía del universo, un 5% se correspondería con materia normal, un 25% con materia oscura y un 70% con energía oscura. Este modelo, con base teórica en la Constante Cosmológica desarrollada por físico Albert Einstein en 1917, propone la presencia de una energía del vacío diferente de cero.

Sin embargo, como la energía oscura no se puede cuantificar ni medir fehacientemente, numerosos investigadores, incluido el mismísimo Einstein, han puesto en duda su existencia. Hasta ahora, sin embargo, nadie había sugerido una alternativa viable.



En resumen, se suponía que el 70% del universo se componía de energía oscura que ejercía una presión que tendía a acelerar su expansión. Ahora, el nuevo modelo reemplaza la energía oscura con una materia oscura –que no es lo mismo– con propiedades magnéticas.



La investigación que “arruinaría” más de 100 años de teoría



El autor principal del estudio, Steen Harle Hansen, explicó: “Si lo que descubrimos es exacto, arruinaría nuestra creencia de que lo que pensamos que constituía el 70 por ciento del universo, en realidad, no existe. Hemos eliminado la energía oscura de la ecuación y hemos añadido algunas propiedades más para la materia oscura. Esto parece tener el mismo efecto sobre la expansión del universo que la energía oscura”.



“Desarrollamos un modelo que funcionó a partir de la suposición de que las partículas de materia oscura tienen un tipo de fuerza magnética e investigamos qué efecto tendría esta fuerza en el universo. Y resulta que tendría exactamente el mismo efecto en la velocidad de expansión que conocemos de energía oscura”, profundizó Hansen.



Si bien los científicos destacaron que el modelo debe ser revisado y comparado con otras investigaciones, Hansen concluyó: “Honestamente, nuestro descubrimiento puede ser solo una coincidencia. Pero si no lo es, es realmente increíble. Cambiaría nuestra comprensión sobre la composición del universo y sobre el porqué de su expansión”.