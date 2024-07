Advierten que la mitad de la población tendrá miopía para el 2050

Debido al enorme crecimiento del tiempo que pasa la gente frente a las pantallas, ya sea por una cuestión laboral o por meramente algo ocioso, y del descenso de actividad al aire libre, diversos científicos estiman que de cara al 2050 la mitad de la población podría llegar a sufrir de miopía. “Ya es un problema de salud pública”, coinciden en expresar los expertos. Por ejemplo, en países como China, Corea del Sur, Japón y Singapur, alrededor del 80% de los jóvenes que terminan la secundaria ya sufren de miopía. En lo que refiere a las estimaciones, para el 2050 la prevalencia de miopía en el este de África no llegará al 23%, mientras que en los países de altos ingresos de la zona de Asia y el Pacífico, dos de cada tres personas sufrirán esta afección. “La luz de las pantallas, ocularmente, no daña el ojo. Pero el abuso de las pantallas sí favorece. Si usáramos las pantallas de buena manera, no habría problema, pero los niños ahora abusan más de ellas”, explicaron.