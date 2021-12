“Ante este rebrote, quien decida no vacunarse estará caminando por la cornisa”

Como suele ocurrir todos los años, la celebración de la Navidad movilizó a miles de personas que se juntaron con sus respectivas familias para pasar la Nochebuena y la cena del 25 en la región. Esta costumbre llegó este año en el medio de un rebrote de contagios, miles de hisopados y personas aisladas, presuntamente por la llegada de la variante Ómicron al país.

Al respecto, desde el Ministerio de Salud, a través de la Región Sanitaria XI que trabaja con desembarcos territoriales en toda la ciudad, brindaron una serie de recomendaciones para tomar recaudos en los encuentros que se realizan a fin de año.

Sobre la base de que la Covid-19, sea cual fuese su variante o mutación, se contagia a través del contacto o el hecho de compartir determinados elementos que suelen usar las personas para cenar, se pidió a la población que se extremen las medidas para la cena de fin de año.

“Es importante que cada persona que se junte a comer o compartir un momento con familiares o amigos lleve su propia copa o vaso. Es determinante que se pueda evitar compartir el mismo cubierto y evitar usar las manos para poner en un mismo plato que pueda contener alimentos como el manís cuando se comparte una cerveza”, explicó el doctor Claudio Cardoso.

Pasar las fiestas aislados

Durante el fin de semana de Navidad se incrementaron los hisopados en toda la región y muchas personas la pasaron aislados en sus casas. Fue una Nochebuena atípica, ya que incluso algunos tuvieron que pasarla solos hasta tanto conocer el resultado de los hisopados que se iban a realizar en las próximas horas.

“El índice de internación y mortalidad sigue siendo bajo en comparación al inverno del año pasado. Es claramente evidente que la vacuna da resultados para que las personas no tengan el Covid-19 en un estado crítico. Pero así y todo, si este rebrote o contagio lo agarra a alguno que decidió no vacunarse, podría ser mortal. Hoy en Buenos Aires todavía hay dos millones de personas que decidieron no vacunarse y están caminando por la cornisa”, explicó Cardoso, quien confirmó que este lunes comenzarán nuevamente los operativos de vacunación puerta a puerta en la región.