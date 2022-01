Ante las olas de calor destacan la importancia de cuidar los árboles

En el marco de una ola de altísimas temperaturas, se vuelve clave la importancia de proteger a los árboles, ya que son los que aportan la oxigenación que hace falta en este contexto. Por eso mientras los incendios acechan en los barrios y parte de la ciudad es “un horno”, muchos piden cuidar las especies arbóreas.

En diálogo con diario Hoy, Marcelo Garófalo, integrante del Foro en defensa del Árbol de La Plata, señaló: “No tenemos de qué asombrarnos si como sociedad no nos aliamos con los árboles, una alianza estratégica, como lo declaró la ONU”. En ese plano, resaltó: “Son laderos indispensables para combatir las consecuencias del cambio climático”. También explicó: “Entre sus funciones purifican el aire y sin ellos no habría posibilidad de existencia de la vida humana; combaten el efecto de las olas de calor, reducen la contaminación y merman la contaminación acústica”.

Qué ocurre en La Plata

Desde el Foro que nació en 2019 y está integrado por especialistas en la temática de diversas áreas, insisten en “revalorizarlos, ir por más campañas de concientización y educacionales para destacar la importancia del árbol”, ya que estos “representan un efecto contra la isla de calor, atenúan la temperatura, sobre todo en las ciudades”.

“Lo que hacemos es promover que cada uno pueda visualizarlo esto, cualquiera que haya caminado por la zona céntrica de La Plata ha visto la cantidad de cazuelas vacías y eso demuestra que la presencia de un árbol disminuiría la temperatura”, explicó Garófalo.

En ese marco, resaltó que en las zonas donde hay frondosos árboles, como los típicos plátanos, se produce una sensación de placidez, oxigenación y buena temperatura, que se contrasta con la zona de 8 y 49 donde no hay un solo árbol en la cuadra.

“Esto es algo que no se limita al centro, sino que se repite en la periferia, salvo en la Zona Norte, el resto sufre las consecuencias de la falta de planificación. En varios barrios no existen líneas de arbolados, las pocas plazas que hay están sin árboles, como en el barrio Gigante del Oeste, donde si no fuera por iniciativa de los vecinos, esa zona no tendría ni un árbol”, aseguró.

Finalmente, Garófalo marcó: “Una de las claves es entender que se trata de un ser vivo y que los tenemos que cuidar, también actuar si vemos que se dañan, se usan como tacho de basura o se los poda indiscriminadamente”.