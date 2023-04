Aparecieron restos de artefactos explosivos y abundan los comentarios en Ignacio Correas y Villa Garibaldi

Un nuevo hallazgo por parte de los vecinos disparó comentarios en la parte sur de La Plata y generó preocupación entre las personas que viven en Ignacio Correas y Villa Garibaldi.

En una recorrida iniciada por Miriam, quien tiene una casa sobre la calle 7, a metros del cruce con la 659, se hallaron metales compatibles a los restos de bombas que habrían sido descartados en el Arroyo del Pescado durante la década del 80.

Esta no es la primera vez que en esta zona de la ciudad aparece un hallazgo de estas características, ya que, también hace algunos años, otra vecina denunció que cuando quiso plantar un árbol sobre la calle 659 de Garibaldi encontró restos de productos químicos envasados y rotulados con fecha de 1976 debajo de la tierra.

Asimismo, sobre la calle 640 desde 7 hacia 1, los habitantes de este sitio aseguran que allí había un lugar en donde integrantes de las Fuerzas Armadas solían a descartar armas luego de algunas misiones, en una zona que hace más de 35 años era totalmente descampada.

Inspecciones nocturnas

Miriam fue la primera vecina que halló “las bombas” en el fondo del Arroyo del Pescado y le dio aviso a la Policía, que tiene un destacamento en 22 y 659.

“También le avisé a los representantes de la delegación y salimos de noche con reflectores a recorrer el Arroyo que ya no tiene prácticamente agua por la sequía. Ahí, aunque estábamos de noche, pudimos hallar más bombas”, comentó la vecina, que mostró el resto de los metales que conserva en un galpón de su casa.

“No me dio miedo tocarlas, porque como pasaron tantos años no me parecía que podían explotar”, señaló ante la consulta de este diario.

“Al bajar las napas, en el lecho se hacen grietas y allí aparecieron”, confesó.

“En el destacamento nos reconocieron que tienen más de 30 años de antigüedad y se sabe que las descartaron ahí”, contó la mujer que vive en Villa Garibaldi y que suele salir a pasear por la zona.

“Mi vecina ya había encontrado frascos rotulados y un blíster del año 1976 cuando hizo un pozo y quería plantar un árbol”, expresó la vecina reforzando la teoría de que en esta parte de la ciudad se terminó de descartar parte del armamento que habían dejado de usar las Fuerzas Armadas una vez que se fueron del poder con el advenimiento de la democracia el 10 de diciembre de 1983.