Así funcionarán los servicios durante Semana Santa

Frente al feriado del 2 de abril y Semana Santa, la comuna informó la dinámica de los servicios municipales, el transporte público y el Estacionamiento Medido en la zona céntrica de la ciudad. De acuerdo a la información oficial, la recolección de residuos trabajará de forma normal durante el Jueves Santo, pero el día viernes no habrá prestación del servicio. Por esa razón, se solicita a la ciudadanía que ese día no saque los residuos a la vía pública. A partir del sábado, los recorridos volverán a su cronograma habitual.



La Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano permanecerá con las puertas cerradas para la atención al público y el Estacionamiento Medido no será aplicado en ninguna de las dos jornadas, pero se informó expresamente que se realizarán inspecciones, operativos de nocturnidad y retenes vehiculares. Asimismo, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de Atención al Vecino y todas las áreas vinculadas a la seguridad local mantendrán un normal funcionamiento, extendiéndose los controles a lo largo del distrito.



Por otro lado, el transporte público local funcionará con frecuencia de feriado, habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS) y el Sistema de Atención Médica de Emergencias trabajará con total normalidad.