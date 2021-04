Buscan fondos para proteger un humedal del Parque Nacional Nahuel Huapi

Ayudanos a proteger el mallín de Frey en Bariloche”. Bajo ese lema, un grupo de investigadoras solicita el apoyo de la comunidad para lograr el primer puesto en un concurso internacional.



Se trata de un proyecto de concientización y cuidado de medio ambiente que tiene como objetivo disminuir el impacto que las actividades recreativas como el senderismo tienen sobre un humedal andino de alta montaña cercano al refugio Frey, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.



“Esta idea surgió en 2019, en una visita que realizamos al refugio Frey con Clara Pissolito, amiga e investigadora quien también codirige el proyecto. En esa oportunidad fuimos a llevar material sobre la flora aledaña al refugio, que había surgido de un proyecto en el que ella estuvo involucrada” le contó a diario Hoy Mariana Chiu­ffo, ecóloga del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Me­dioambiente (Conicet-UNComa) en la ciudad de Bariloche.



El trabajo al cual se refiere la profesional muestra cómo el pisoteo puede afectar la riqueza y cobertura de las especies de plantas. Fue allí donde conocieron al refugiero Santiago Romera, otro de los integrantes del grupo que, junto a Federico Pajarin, lleva adelante la iniciativa.



“Es una zona con vegetación baja en la que la senda no está bien delimitada, eso conduce a que no resulte del todo claro por dónde hay transitar y que se generen sendas informales y que el área impactada sea mucho mayor. Así que la idea surge de la interacción de los resultados del proyecto, el estado y trama de sendas informales, y del hecho de que Santi tenía experiencia en construcción de sendas”, dijo la investigadora.



Sobre los estudios de daño ambiental que llevaron a la propuesta, sostuvo: “Hay un estudio de Agustina Barros, del que Clara Pissolito forma parte, en el cual se muestra cómo el pisoteo de humanos puede afectar las especies de plantas. El estudio demuestra que la diversidad de especies disminuye con el tránsito de 30 personas y la cobertura con el tránsito equivalente a 120 personas”.



Consultada por el mallín explicó: “Es un humedal típico de la Patagonia argentina y chilena. Se caracteriza por estar en zonas bajas en las que el nivel freático coincide con la superficie del terreno. El origen de la palabra proviene del mapudungun y significa pradera cenagosa. Los mallines son importantes para la regulación hídrica, como reservorio de especies y en el almacenamiento y captura de carbono por lo que contribuyen a la mitigación del cambio climático”.



Los integrantes del equipo se postularon a un subsidio de la European Outdoor Conservation Association y entre 250 postulaciones de todo el mundo quedaron seleccionados con otros 60 para hacer una presentación completa. “Luego de esa instancia de evaluación, fueron seleccionados nuevamente 17 proyectos en total, 6 en nuestra categoría”, detalló.



Para ayudar a este grupo de trabajo a conseguir financiamiento hay tiempo hasta el 9 de abril. Se debe votar el proyecto “Walk the trail! Bog Protection in Patagonia, Argentina” en www.eocaconservation.org/project-voting-category.cfm?catid=3

“Los mallines son importantes para la regulación hídrica”