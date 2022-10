Así funcionarán los servicios por el feriado

En el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el viernes 7 no habrá recolección de ningún tipo, por lo que se solicita a los vecinos no sacar las bolsas de residuos. El lunes 10 solo funcionará el acopio de bolsa negra y no habrá recolección de bolsa verde ni de no habituales. El sábado se realizará el esquema normal del día, mientras que el domingo no habrá servicio.

El sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado ni viernes ni lunes, pero sí el día sábado. Además, durante todo el fin de semana se llevarán adelante operativos viales y controles de nocturnidad en diversos puntos de la ciudad.

En materia de salud, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con normalidad, mientras que habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS).

El Cementerio permanecerá abierto al público de 8 a 16 en ambas jornadas; en tanto que la administración del mismo funcionará de 8 a 12. En lo que respecta al transporte público de pasajeros, durante el viernes y el lunes se mantendrá con frecuencia de feriado.