Autos eléctricos: un alto a la contaminación

En reciente estudio de la Agencia Internacional de Energía estimó que para evitar que el calentamiento global se vaya de las manos es necesario (desde ahora) desechar cualquier proyecto de exploración petrolera o gasística y no vender ningún auto con motor a combustión más allá de 2035.



La industria de los automóviles apuesta fuerte para llegar a la electrificación total de sus productos para la próxima década. A favor cuenta que prácticamente no tienen gastos de mantenimiento, ya que no requieren el service periódico que se realiza a los vehículos convencionales. Se trata de un ahorro extra de $15.000 promedio cada 10.000 kilómetros.



Esta tendencia puede verse reflejada en el primer trimestre de este año, que ha traído un aumento en las ventas de vehículos eléctricos. Solo en China –líder en ventas a nivel mundial– se han comercializado 399.000 unidades, lo que representa un crecimiento del 326% con respecto a lo conseguido en el mismo periodo, pero del año pasado.



Por su parte, entre Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia se comercializaron un total de 750.000 vehículos a baterías en lo que se lleva del 2021. Si hablamos de las multimarcas, Tesla ha conseguido una cuota de mercado de 25%, seguido por General Motors con 15.8% y Grupo Volkswagen con un 8%. Stellantis se ha colado a este top 5 con una presencia de 4.8%; mientras que la marca china BYD se consolida con un 4,2%.



¿El modelo más vendido hasta el momento? Tesla Model 3 alcanza las 117.000 unidades, seguido del Wuling HongGuang Mini EV, propiedad del conglomerado SAIC-GM-Wuling y que reporta ventas por 97.000 vehículos. Finalmente, el Model Y de Tesla se queda con la tercera posición con 59.000 unidades.



Ford ha sido otro que no ha ocultado en los últimos tiempos su interés por los automóviles eléctricos, anunciando recientemente inversiones y sumándose a la carrera. La iniciativa para reducir la polución produjo que la firma estadounidense asegure que, a mediados de 2026, la totalidad de su gama de vehículos de pasajeros en Europa será capaz de generar cero emisiones, pasando a ser totalmente eléctrica en 2030.



Cabe recordar que Ford anunció recientemente una versión eléctrica de su popular pick-up F-150, el vehículo más vendido en Estados Unidos. Hasta el momento, más de 100.000 personas hicieron su opción de compra ante el anuncio de esta nave.