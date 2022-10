Berisso prepara su Fiesta del Barro de la mano de un experto internacional

Desde el 3 y hasta el 6 de noviembre se desarrollará en Berisso la edición número 35 de la Fiesta del Barro, una celebración para conectar con la naturaleza, la cultura ancestral y las raíces, que se desarrollará de la mano de un experto a nivel mundial: Carlos Moreyra.

El maestro, radicado en la localidad de la Ribera desde su infancia, abrió las puertas de su taller a Diario Hoy y relató con emoción cómo es su conexión casi espiritual con el barro y lo que siente al realizar las diferentes piezas a mano.

“Vivía en Santa Fe, me crié en el campo cerca de una laguna, una zona donde hay barranco. Desde chico ya me gustaba el barro, desde chico trabajé y cuando llegué a Berisso, a los 11 años, trabajé en todos lados para poder tener dinero para poder dedicarme a investigar el arte. Acá encontré el monte, encontré un barro alucinante y empecé a hacer cerámica”, dijo el maestro.

Carlos aseguró que el arte en su vida es mucho más importante que cualquier otra cosa. Cuando estudiaba en la Facultad de Bellas Artes ganó una beca internacional y se fue a estudiar al extranjero. “Mi propuesta fue reivindicar la cultura originaria, me preguntaba cómo no ven este arte, estudian lo que pasa en Nueva York o en Europa y no lo que está cerca, lo que es nuestro”, marcó.

El experto compartió con las nuevas generaciones sus saberes y comenzó a ayudar a las y los estudiantes de arte para que puedan tener una salida laboral a partir de las artesanías de barro.

“El oficio tiene de bueno que el paso del tiempo hace que te des cuenta más fácil lo que sirve para hacer piezas. Lo importante para mí es poder enseñar a los demás, por eso ahora estamos trabajando con los chicos de la Escuela de Arte, que están muy entusiasmados”, destacó. “Me encantaría explicar en palabras lo que siento cuando agarro el barro”, resaltó con brillo en los ojos, acompañado por su amigo Juan.

El hombre que soñó con la Fiesta del Barro

Carlos asegura que soñó con la fiesta, en su sueño la recorría y veía gente vendiendo sus artesanías. Al levantarse la escribió y se pudo llevar a cabo. “Ahora la fiesta es conocida a nivel mundial, incluso me contactaron desde la escuela de Arte de El Cairo (Egipto), porque quieren venir”, resaltó. También se comunicaron personas de Colombia y Chile, interesados en el desarrollo.

La Fiesta se realizará en Los Talas, la zona rural de Berisso, donde habrá espectáculos musicales y ferias de artesanos. El primer día se recolectará la arcilla en el río y se realizará una ofrenda a la Madre Tierra para agradecer por el material. El viernes por la mañana se realiza la ceremonia del barro, donde la comunidad se toma de las manos y comienza a pisar el barro, como una suerte de “limpieza energética”; y la puesta de buenas intenciones y agradecimientos. “La intención es que encuentren un camino dentro del arte, porque hace bien y de esto se puede vivir”, cerró Moreyra.