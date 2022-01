Cedió el techo del Sanatorio de Niños en Rosario

Debido a las importantes lluvias que se registraron en las últimas horas, en el Sanatorio de Niños en la localidad de Rosario el techo colapsó generando únicamente daños materiales ya que no se confirmaron lesionados por el hecho. Según las autoridades del establecimiento, ocurrió por un desperfecto en el desagüe del edificio. Esto generó una descarga de agua sobre la mampostería del cielorraso de durlock, que no resistió y se volcó hacia el piso, generando cierta preocupación. La noticia rápidamente se viralizó en las redes sociales ya que el hecho fue filmado por uno de los presentes. El sector afectado formaba parte de la sala de guardia, pero a pesar del incidente por suerte la atención a los pacientes no se vio afectada. “Ahora solo queda la reparación de los daños. Por el momento la admisión se pasó al primer piso, asignamos personal de seguridad para que oriente a las personas hacia dónde tiene que conducirse”, resaltó el coordinador del espacio, Anibal Krivoy.

Con ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora, además de lo sucedido en el edificio, en Rosario hubo importantes cortes de luz y cayeron aproximadamente cerca de 75 árboles, que ocasionaron daños en algunos automóviles estacionados.