Chicos con hambre: los comedores de La Plata, a la deriva por la falta de ayuda del Municipio

La situación que atraviesan los comedores, merenderos y ollas populares de la ciudad de La Plata es crítica y así lo definen los referentes que día a día deben hacer malabares para poder dar asistencia alimentaria a cientos de familias vulnerables.



Diario Hoy dialogó con quienes están a cargo de diferentes espacios en los barrios de la ciudad y desde el Casco Urbano hasta las zonas periféricas el diagnóstico es el mismo: la Municipalidad está ausente.



Desde el comedor Siempre los Niños, de 13 entre 94 y 95, Ana Gurina señaló que “de la Municipalidad no estamos recibiendo nada en absoluto. Estamos con alguna asistencia alimentaria de la Provincia, pero que no alcanza para cubrir la entrega mensual; lo resolvemos mediante donaciones y juntamos plata para comprar comida a través de bonos”.



En cuanto a la organización, especificó que hacen entregas semanales y a veces quincenales “que es para reforzar un poco la alimentación. De Provincia llega una vez cada dos meses, eso lo reforzamos con lo que conseguimos. Vamos en la lucha como siempre. La Municipalidad está muy desentendida; en pandemia alguna vez se acercó a dejar una cajita que no alcanzaba para más de dos familias”.



Por su parte, Fernando, de la agrupación Olazabal, en representación del Comité Popular del Casco Urbano, aseguró que “la situación en la ciudad está complicada con los comedores”. Señaló que desde principios de diciembre “se cortó la escasa ayuda del Municipio para los comedores con los alimentos secos, que eran una vez por mes, como con los alimentos frescos, que eran una vez por semana”.



El joven especificó que para una olla para 100 familias el Municipio aportaba tres pollos. Por eso, este jueves van a ser parte de la movilización frente al Palacio Municipal. “Venimos bancando la olla con el aporte de los vecinos, vecinas, de los comerciantes que están cerca: el principal aporte es la solidaridad de la gente”, marcó.



En Altos de San Lorenzo, este medio dialogó con Cristina. Es la responsable del comedor Los Angelitos de 25 y 89, quien marcó que “sería buenísimo que la Municipalidad nos de la mercadería que nos corresponde. Yo tengo entendido que a todos le dan, menos a nosotros. Hace 14 años ya que tenemos el comedor. La mercadería que tenemos ahora es de lo que yo pude comprar en Nini, pero está todo tan caro que no alcanza. En este año con pandemia tampoco recibimos nada de nada. Nosotros estamos dando de 35 a 40 tuppers por día. Como está todo cerrado, no sé quién está a cargo de dar la mercadería”.



“Necesitamos que la Municipalidad nos brinde mercadería. Por ejemplo, para Navidad tampoco trajeron nada para la gente. Veía cómo pasaban con cajas de pan dulce y comidas navideñas, pero a nosotros no nos dieron nada. De mi comedor se olvidan, yo veo que mandan mercadería a otros comedores. Antes nos daban, pero ahora con lo poquito que nos dan en la tarjeta tengo que estirar para la carne, la verdura y todo lo que nos hace falta. La Municipalidad está ausente”, subrayó Cristina.