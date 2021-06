Comenzaron los testeos a docentes y personal de escuelas en La Plata

En el marco del retorno a las clases presenciales en las escuelas de La Plata, comenzaron a realizarse testeos al personal docente y no docente de los establecimientos para detectar casos activos de Covid-19 y poder tomar las medidas de aislamiento necesarias.



En la primera jornada se realizó el control en la Escuela Primaria N° 21 de Gambier, en Los Hornos, donde se testeó a 14 trabajadores del lugar, en el marco del programa denominado Cuidar Escuela.



El objetivo de este plan es poner en alerta sobre casos de coronavirus asintomáticos registrados en las escuelas en función de las acciones de prevención, control y monitoreo en establecimientos educativos.



Se trata de la realización de un test rápido en el personal que no tenga síntomas y que en los 14 días anteriores no haya estado en contacto con alguien positivo de coronavirus, para poder avanzar hacia un recorte epidemiológico.



“Es una estrategia de búsqueda activa de casos de Covid en personas asintomáticas, trabajadores de la educación docentes y no docentes, es una estrategia que busca cuidar la

presencialidad, a la población educativa”, manifestó la directora provincial de Niñez y Adolescencia, Vanesa Bauni.



En este marco, desde el Ministerio de Salud bonaerense en conjunto con los municipios se encuentran desarrollando una estrategia de vigilancia epidemiológica integral, por lo que en los días posteriores se seguirán realizando testeos en todos los distritos de la región, en el marco de una política de acción provincial.



“Estuvimos en la escuela 21 de Gambier, comenzando con el operativo de detección en el sistema escolar. Es muy importante para contener la circulación del virus y a la vez cuidar a los niños y niñas para que puedan de-sarrollar las actividades pedagógicas con seguridad”, marcó por su parte el director ejecutivo de la Región Sanitaria XI, Claudio Cardoso.



Por otro lado, estas acciones de cuidado también se desarrollan en municipios del Interior provincial que actualmente están en fase 3. Luego del testeo, se pasa al procesamiento precoz de las muestras diagnósticas, el seguimiento y vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos.



“Esta estrategia de vigilancia requiere de la coordinación y articulación entre las autoridades de salud y educación a nivel municipal para asegurar el cumplimiento y desarrollo de la misma”, manifestó la jefa del Servicio de Maternidad e Infancia y Adolescencia de la Región Sanitaria XI, Silvina Lago.