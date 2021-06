Fuerte sudestada en la Costa Atlántica

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, en la jornada de ayer la Costa Atlántica amaneció con un fuerte temporal que provocó anegaciones en distintos distritos.



A las bajas temperaturas y a los pronósticos de posibles nevadas se sumó un alerta naranja con vientos del sudoeste con velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podían llegar, advirtieron, a los 90.



Por el alerta meteorológico se suspendieron las clases en Villa Gesell en todos los niveles. A su vez, en Mar del Plata, desde temprano las autoridades confirmaron que pese a las pésimas condiciones climáticas las escuelas volverían a abrir, como estaba anunciado.



El titular de Defensa Civil de Mar del Plata, Rodrigo Goncalves, expresó que “las clases se están desarrollando como estaba establecido con sus respectivos protocolos. Hay algunas establecimientos que no están dando clases por problemas edilicios, pero por el momento, por las inclemencias climáticas no se han suspendido”.



En esa línea, el funcionario municipal afirmó que se encontraban “atentos a como se desarrolla el tiempo pero las actividades continúan como estaba previsto”, y a la vez recomendó “evitar salir de sus casas y de ser necesario hacerlo con precaución”.



Sin embargo, alrededor de 30 escuelas decidieron mantener las puertas cerradas. En algunos establecimientos hubo destrozos en los techos, inundaciones y cortes de luz, que se replicaron en varios puntos de la ciudad.



Desde el Consejo Escolar cuestionaron la decisión del municipio de no “comprender” que el día ameritaba la suspensión de las clases.