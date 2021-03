Comenzó el reemplazo de árboles en la ciudad

Con enormes tractores, camiones de alto porte y motosierras, la semana arrancó a todo ritmo en varios puntos de la ciudad, concretándose así el proyecto, en su momento aprobado por la comuna, con el retiro de árboles antiguos que corrían riesgo de caerse en el caso de una tormenta fuerte.



Desde la Secretaría de Espacios Verdes potenciaron los trabajos sobre la Avenida 60, principalmente en el sector que comprende las calles de 117 a 119, haciendo especial hincapié en algunos especímenes que ya habían sido estudiados y que resultaban peligrosos para los peatones sobre 118.



Algunos vecinos del lugar advirtieron los trabajos y llamaron para elevar algunas quejas por el retiro definitivo de los árboles, cuyas dimensiones demandaron varias horas de trabajo.



En el mismo lugar en el que fueron retirados se van a plantar nuevos árboles que no resultarían peligrosos para la comunidad, ya que se trata de especies jóvenes cuyas dimensiones no ponen en peligro los autos o a las personas, en el caso de terminar cediendo por un fuerte viento o una tormenta.



La situación también se repitió en la rambla de 32, en donde dos camiones con acoplados y varios tractores trabajaron durante gran parte de la mañana.



En algunos casos se optó por intensificar los trabajos de poda en el lugar. Pero también allí está previsto el retiro definitivo de algunos árboles que serán reemplazados por otros de menor porte.



También en esta zona de la ciudad, desde la Secretaría de Espacios Verdes se mostraron imágenes sobre el avance del corredor por el cual los vecinos venían reclamando y hasta se había realizado una reunión con autoridades del sector, quedando a la espera de una respuesta que iba a llegar el 5 de abril.



Si bien desde la Asamblea Vecinal de Tolosa no se elevaron quejas por lo que empezó a ocurrir ayer en el inicio de la semana en la rambla de 32, la situación del corredor con materiales que no puedan resultar ecológicos podría derivar nuevamente en un conflicto como ocurrió en el 2019, cuando los vecinos organizados pusieron montañas de tierra para evitar que se ponga cemento sobre la rambla, como ocurrió en los tramos de 14 a 26.