Comerciantes de Los Hornos reclaman a Movistar por corte del servicio

Hace un tiempo que los usuarios de internet y telefonía vienen padeciendo la falta de servicio, por deficiencia de la señal o directamente el corte. Tal es el caso de los comerciantes de la avenida 137 de Los Hornos, que hace ya varios días están preocupados porque no pueden cobrar con tarjeta.

“Somos varios los comerciantes afectados por Telefónica y Movistar. A todos los que tenemos línea fija, nos cortaron directamente. No nos dan ninguna explicación, y estamos siendo afectados porque no podemos hacer ventas con el posnet, con tarjeta. No tenemos respuesta. Estamos muy afectados con todo esto hace varios días”, comentaba a este medio una vendedora y dueña de un local.

Se realizaron varios reclamos a la compañía pero todavía no tuvieron ninguna solución al problema. “Te pasan de una máquina a la otra, tuve que marcar una opción de venta y ahí me atendió una chica que me dijo: No puedo hacer nada. Después llamé otra vez y me atendió otro chico con buena predisposición, me dijo: Creo que hay un problema en la zona. Le respondí que no podemos seguir perdiendo las ventas porque la gente compra con tarjeta. De ahí en más no me atendió más nadie”, agregó la mujer.

Cabe recordar que a principios de año había ocurrido lo mismo en la zona de en Parque Sicardi, Villa Garibaldi, Ignacio Correas, Barrio Aeropuerto y algunas zonas de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo. Entonces, comerciantes de estos barrios estuvieron varios días sin teléfono y preocupados, porque en algunos hogares hay gente de avanzada edad que tiene problemas de salud y necesita el teléfono por cualquier urgencia.

Y ahora se le suman a estos pedidos algunas zonas en Barrio Norte, donde en horas pico, por ejemplo a la mañana, el servicio de internet anda muy lento, y a partir de las 20 horas comienza a disminuir la señal. En especial, en la franja comprendida en 7 y 43, cerca de de Plaza Italia, internet tarda mucho y es imposible navegar cuando se está home office.

“Una chica que tiene un local me dijo que se han robado los cables; y no solo somos los comerciantes los afectados, sino que particulares también. Pero no se ve a la empresa por ningún lado arreglando”, agregó preocupada la comerciante de calle 137.

Además, comentó que la empresa busca que se cambie el servicio para una mejor señal.

“Si no, te dicen que si ponen fibra óptica lo solucionan inmediatamente. La verdad, lo de los robos me suena algo extraño, como que está hecho a propósito, porque están insistiendo permanentemente con poner fibra óptica, y en mi caso la rechace varias veces. Ahora, si no hay cables no tenemos servicio, pero si ponemos fibra sí anda. No me queda otra que poner fibra óptica para poder cobrar con tarjeta”, concluyó.