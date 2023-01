Comienza la 14ª edición del ciclo “Cuentos bajo la luz de la luna”

A partir de este jueves 5 de enero a las 20 horas comenzará la 14ª edición del ciclo “Cuentos bajo la luz de la luna”, que se desarrollará durante los jueves de verano en el Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51).

La propuesta será coordinada por Claudio Ledesma. “Invita a los vecinos a dejarse llevar por los relatos que semana a semana protagonizarán cuentacuentos locales y extranjeros”, expresaron los organizadores. La primera jornada estará a cargo de los narradores Oscar Guida, Roxana Del Castillo y Claudio Ledesma.

Recientemente, Del Castillo y Ledesma recibieron un reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, declarando el espectáculo de narración oral escénica “Evita Vuelve” de Interés Cultural por los Derechos de las Mujeres y Diversidades. Por su parte, Oscar Guida conduce el programa radial “Famrastico”, por Radio Wen 93.7.

“Contar cuentos es como jugar. Cuando niño jugaba a la mancha venenosa en el patio del colegio. Me tocaban en la pierna, envenenándome, y yo tenía que ir corriendo con la mano en la pierna tratando de tocar a mis compañeros de juego en un lugar mucho más difícil, solo para que no me pudieran volver a alcanzar. Mi pierna no tenía nada, pero para el juego sí: estaba envenenada”, señaló Ledesma.

“Siento que ocurre lo mismo cuando narro un cuento, porque comparto con otros, disfrutamos juntos, nos divertimos, volvemos a ser niños y los placeres del juego de la ficción y realidad se mezclan”, agregó. El ciclo se lleva a cabo con el apoyo de Cuentería, Escuela de Cuentacuentos y del Instituto Nacional de Teatro, y no se suspende por mal tiempo.