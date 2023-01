Cuidados para ayudar con la prevención del dengue

Una de las mayores preocupaciones que suele aparecer con la llegada del calor y las altas temperaturas es la del dengue. Esta enfermedad viral, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, comienza su época a partir de noviembre y concluye alrededor del mes de marzo. A pesar de que hay bastante material e información sobre prevención y cómo evitar su propagación, especialistas comentan que se necesita mayor conciencia.

En diálogo con diario Hoy, el médico infectólogo Francisco Astudilla, remarcó las medidas correctas para ayudar a que no se extienda este mal: “Lo más conocido es la descacharrización o vaciamiento de fuentes de agua. Esto es mantener las fuentes de agua limpias, los baldes de agua para los animales cambiarlos constantemente, o a los cacharros y a los floreros ponerles arena y mantenerlos húmedos para limitar el crecimiento de larvas. Lo que se busca es evitar que haya agua estancada. En todas las ciudades hay criaderos que no se pueden eliminar como los arroyos, las lagunas o los charcos grandes, pero la enseñanza va como siempre desde la casa hacia lo más grande. Uno en su hogar debe eliminar las fuentes de agua y las autoridades deben tender a purificar las fuentes de agua más estancadas”.

En lo que refiere a su tratamiento, al ser una enfermedad viral no tiene uno en particular. De hecho, tampoco existe una vacuna al respecto.

“Es complicado hablar del tratamiento para el dengue. Hay dengue moderado, grave y crítico. Los leves son los casos que presentan fiebre y dolor corporal, estos se pueden tratar en el hogar. Hay ciertos puntos de alarma en los que uno debe fijarse para consultar. El tratamiento más importante es la reposición hídrica, porque el dengue produce un shock hipovolémico, que hace que el líquido de la sangre se filtre y las personas entren en hipotensión; de ahí vienen las complicaciones. También puede haber formas hemorrágicas. Lo más importante es que ante la sospecha de dengue no se utilice ibuprofeno, porque perjudica a la afectación de las plaquetas que evitan el riesgo de sangrado, por ende se recomienda paracetamol”, mencionó el médico, quien luego agregó: “Si la persona presenta dolor abdominal, dolor de cabeza intenso, signos de sangrado (ya sea por la nariz, tos, vómitos o por vía urinaria o intestinal), deberá consultar instantáneamente porque son signos de gravedad que requieren al paciente internado. Hinchazón de pies o manos que no mejoren o limitaciones importantes, que el paciente esté hipotenso o que tenga fiebre y dolor muscular que no se vaya con el tratamiento convencional, eso también debe ser indicio de consulta”.

Por último, Astudilla indicó que de que en los lugares de mayor vegetación, la población que allí vive es la que más afectada puede estar. “Pero si una persona contrae la enfermedad y es picado por un mosquito sano, éste adquiere la enfermedad y las personas que estén a la redonda de esa cuadra también entran en riesgo. En La Plata el brote más grande previo a la pandemia fue en la región de plaza Paso, una plaza con poca agua y relativamente chica”, explicó.