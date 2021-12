Comienzan a producir en La Plata la Pick Up Shineray T30

Este jueves se puso en marcha la producción de una pre-serie de unidades de la pick up Shineray modelo T30, bajo licencia de la automotriz Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd, de la República Popular China, en una planta industrial de la empresa Ralitor S.A. en la Ciudad de La Plata. En la inauguración de la planta automotriz de 7.200 m2 de Ralitor, ubicada en Calle 517 N° 2495, estuvieron presentes autoridades nacionales y provinciales.

El emprendimiento implica una inversión inicial de US$ 5 millones destinada al establecimiento industrial, instalaciones, materiales, herramientas y equipamientos especiales, así como la contratación y capacitación de personal para la producción del vehículo utilitario, que tendrá una integración de 30% de partes fabricadas en Argentina, respetando los estándares de calidad originales, con el asesoramiento y supervisión de los ingenieros de la casa matriz de Shineray.

La producción en serie, que comenzará en marzo de 2022, contempla 300 unidades en el año, generando 44 nuevos puestos de trabajo directos, la capacidad máxima de producción es de 1.000 unidades anuales.

La pick up SHINERAY modelo T30 continuará siendo comercializada por la actual red de 26 concesionarios de RALITOR, distribuida en las áreas más pobladas del país, que en conjunto mantienen más de 300 puestos de trabajo entre directos en los salones de venta y talleres de servicio postventa y repuestos de las marcas que representa la compañía.

El Sr. Fernando Marino, director de Ralitor S.A., dijo que “este lanzamiento es una prueba de confianza de una PyME, fundada en 2004, en el futuro de la República Argentina e implica el principio de ejecución de la visión original de crear una planta automotriz de capital 100% nacional que posibilite, mediante una inversión sostenida, desarrollar un polo industrial cuyo efecto multiplicador desemboque en la producción local de vehículos mejores y más accesibles”.

Asimismo Marino celebró que “la radicación se haya podido hacer en La Plata, donde hemos nacido, crecido y desarrollado –dijo- los socios de RALITOR, las familias Robert y Marino. Nos da mucha satisfacción que podamos generar trabajo y actividad para tantos amigos y vecinos que hemos cultivado en nuestra Ciudad”.

Las partes de producción nacional integradas en la pick up serán: caja de carga, placa y disco de embrague, parabrisas, luneta, vidrios laterales, llantas, cubiertas, paragolpes trasero, batería, burlonería y abrazaderas, filtros de aire y de aceite, tensores de distribución del motor, lubricantes y fluidos.