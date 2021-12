HBO anunció el lanzamiento de su primer juego para smartphones

A semanas de que Netflix anunciara la diversificación de su negocio con la creación de videojuegos, la productora HBO anunció este lunes que lanzará su primer juego gratuito para teléfonos inteligentes basado en su serie “Insecure”.

La compañía informó a través de un comunicado de prensa que la aplicación se llamará “Insecure: The Come Up Game” y llevará a los jugadores al mundo de Issa Dee, el personaje principal del programa, alrededor de sus aventuras, dramas y amistades.

El proyecto fue realizado junto con Glow Up Games, una agencia de videojuegos fundada exclusivamente por mujeres afroamericanas. "En Glow Up Games, nuestra misión es crear historias de juegos innovadoras que centren la alegría negra y marrón, y como grandes fanáticos de 'Insecure', este no podría haber sido un lugar mejor para hacer precisamente eso", afirmó la directora ejecutiva del estudio, Mitu Khandaker.