Cómo es el lujoso yate D28 Formentor

Bautizado como De Antonio Yachts D28 Formentor, se lanzó el primer yate creado en conjunto por la Marca Española CUPRA y el astillero barcelonés De Antonio Yachts. Cabe recordar que CUPRA, junto con Volkswagen, inició su inmersión en el mundo de los yates el pasado mes de enero de la mano de Silent-Yachts, un fabricante austriaco de catamaranes eléctricos y solares.



El diseño está basado en el auto deportivo CUPRA Formentor VZ5, de cinco cilindros, y está dotado de 400 CV. A nivel técnico no se ha implementado ninguna modificación con respecto a un D28 Xplorer, ya que esta embarcación disfruta de una considerable velocidad punta de 40 nudos (74 km/h) “al cambio”. Estará disponible para la venta a finales de 2021.



La madera de la cubierta ha sido teñida en azul y tanto en su puesto de mandos como en su cómoda mesita trasera hay detalles en color bronce. Este barco puede transportar a 10 personas y cuenta con un baño completo bajo su cubierta. La cubierta está dividida en dos zonas y en ella destaca una zona de solárium. Otras características destacadas del D28 Formentor son su eslora de 8,49 metros (con la plataforma opcional que luce en las fotos, 7,99 metros sin ella), su manga de 2,95 metros y su desplazamiento de 2.500 kilogramos. Tiene un depósito de gasolina con 420 litros de capacidad y un tanque de agua de 70 litros.



El precio de esta maravilla aún no ha sido anunciado, pero se estima que rondará por arriba de los 160.000 euros. La firma automovilística CUPRA quiere traspasar su papel como fabricante de coches. Por ello, la colaboración con De Antonio Yachts no terminará aquí. En 2022, ambas marcas quieren lanzar un yate con un esquema de propulsión híbrido enchufable, similar al sistema e-Hybrid de los CUPRA León y CUPRA Formentor.