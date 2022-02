Cómo es el protocolo para el regreso a las aulas

En el marco del regreso a las clases para los establecimientos educativos de toda la Provincia, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense oficializó los protocolos en las aulas para minimizar el riesgo de contagios de coronavirus entre alumnos y docentes. Así, para este ciclo lectivo 2022, los principales ejes son: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, higiene, ventilación y distancia. “Un aula cuidada y segura es un aula donde se combinan todas las medidas posibles de protección que se listan a continuación y se desarrollan a lo largo de este documento”, señala la resolución.

No será obligatorio que los niños estén vacunados contra el coronavirus, pero la Dirección General de Cultura y Educación lo recomienda. En cuanto a la asistencia, las personas afectadas por cualquier enfermedad de transmisión respiratoria o por contacto no deben concurrir a establecimientos educativos mientras signifiquen un riesgo para los demás. Además, no deben concurrir aquellas personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 (casos sospechosos, o confirmados). En caso de brote en un aula, se realizará la investigación correspondiente y se tomarán las medidas correctivas de manera inmediata para minimizar el riesgo.

El protocolo recomienda el uso de barbijo durante todo el tiempo que dure la permanencia en espacios cerrados. En espacios abiertos, no se requiere su uso pero se aconseja mantener la distancia. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1.5 metros. En ese sentido, dice la resolución, resulta central mantener la ventilación de ambientes, no solo porque favorece la mejor calidad de aire y mejora el aprendizaje, sino porque disminuye el riesgo de transmisión.

En el apartado de higiene, debe garantizarse la desinfección de los ambientes por parte del personal idóneo, así como la higiene de manos de todos los miembros de la comunidad educativa. Es de vital importancia mantener la distancia entre personas, pero se contemplan escenarios especiales con los más chicos. “Se tendrán en cuenta las múltiples situaciones en que los docentes van a necesitar recibir, consolar, escuchar, sostener, acunar o calmar para sostener el vínculo pedagógico con las niñas y los niños”, dice el comunicado.