Confirman el primer caso de la variante Mu

Las autoridades sanitarias advirtieron que se ha detectado el primer caso de la variante Mu en el territorio nacional. De esta manera, el país ya se suma a la lista de naciones que poseen esta nueva mutación del virus. Residente del partido de San Martín en la provincia de Salta, la mujer de 33 años que se contagió de esta cepa contaba con ambas dosis de la vacuna contra la Covid-19, lo que no es un dato menor, ya que así posiblemente no transite la enfermedad de forma grave. De hecho, hasta el momento, la paciente no requirió internación y se encuentra con síntomas leves.

Presente ya en 39 países, siendo Colombia la nación de origen, la variante Mu es la última detectada y por el momento no es de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, entrando así en la categoría de “variante de interés”. “Es una variante que todavía no se conoce demasiado en sus características porque se la empezó a estudiar hace poco, pero tiene unas mutaciones que la asemejan a la de Sudáfrica, que es un poco más contagiosa que la original, aunque no tanto como la Delta”, comentó a diario Hoy el virólogo molecular, Mario Lozano.

Hasta el momento, las vacunas parecen ser eficientes ante esta variable que se sigue investigando y analizando fuertemente. En su país de origen, el 40% de los casos pertenecen a la Mu, mientras que en Ecuador el porcentaje desciende al 15%, siendo los dos territorios con mayor índice de esta variante. Dentro de las variables de interés, además de la Mu, se encuentran la Eta de California, la Kappa de India y la Andina, originada en Perú.