Las expectativas de los jóvenes que votan por primera vez

Este domingo todo el país concurrirá a las escuelas a votar en el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero un grupo particular de ciudadanos lo hará por primera vez: las y los jóvenes de 16 y 17 años.

Las y los jóvenes pueden acceder a este derecho gracias a la sanción de la Ley 26.774 en octubre de 2012, pero cabe destacar que no es de carácter obligatorio asistir, como sí lo es para los mayores de edad.

“Yo espero que los candidatos que ganen de verdad cumplan con lo que están diciendo ahora. Está bueno poder elegir libremente. No tengo nervios, es una experiencia nueva y creo que va a estar buena. Me informé en este tiempo, estuve leyendo sobre los candidatos y de política”, remarcó Nicolás, de 16 años, a diario Hoy.

Por su parte, Juan, otro adolescente de 17 años, relató a este multimedio que “hay cierta ansiedad por ser la primera vez, estuve hablando con mi familia sobre lo que hay que hacer, ya tengo una idea de qué partido voy a votar” y agregó que “en la escuela no hablamos del tema, pero sí hubo debates por el tema de los protocolos, como qué hacer con el sobre”.

“Sí tengo ganas de ir a votar, porque es mi primera vez. La verdad es que todavía no me informé tanto como debería, pero voy a aprovechar estos días para conocer mejor porque quiero votar bien y no arrepentirme, pero no siento nervios ni nada de eso”, dijo a este multimedio Juan Cruz, un joven de 17 años.

En esa línea, Ana, que también tiene 17 años y está en el último año del colegio secundario, le contó a este diario que tiene “ideas muy mínimas de los candidatos por lo que se habla en la mesa de mi casa o lo que veo en las redes sociales, hasta ahora realmente no me informé como debería”.

“Sé que es un derecho y realmente no lo estoy aprovechando, creo. También estaría bueno que nos informen más en el colegio, pero pienso que quizás se podría confundir con adoctrinamiento y eso lo limita”, marcó la joven.

Por su parte, Catalina de 16, dijo que pudo hablar del tema con su hermana mayor, que estudia en la Facultad de Ciencias Económicas para que le explique sobre los candidatos porque es la que más sabe en la familia.

“Mi hermana tiene 26 y me ayudó a entender algunas cosas que no sabía, como qué es lo que se vota ahora, entonces me puse en tema y fui leyendo en internet. Estoy contenta por ir a votar, creo que es muy importante. Creo que en la escuela deberían hablarlo más, sobre todo para explicar esas cosas y cómo actuar para que no anulen el voto, por ejemplo. En mi grupo de amigos algunos están ansiosos y otros decidieron no ir porque en nuestra edad no es obligatorio”, concluyó la joven.