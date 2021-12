Confirman que la vacuna de AstraZeneca podrá ser actualizada

La aparición de la nueva variante Ómicron, originada y hallada en Sudáfrica, volvió a levantar las alarmas a nivel mundial generando nuevamente mucha incertidumbre y preocupación. En tan solo unos días, esta cepa ya está presente en distintos países europeos y en diversos puntos del planeta. Si bien aún no se tiene mucho conocimiento sobre su peligrosidad y letalidad, sobre todo en comparación con el resto de las variantes que se encuentran en circulación, los primeros análisis muestran que es altamente contagiosa. Ante este escenario, los laboratorios volvieron a ocupar el centro de la escena y algunos ya salieron a brindar ciertos informes para comunicar cuáles serán los pasos a seguir. Así, la Universidad de Oxford publicó un comunicado donde detalla que la vacuna de AstraZeneca podría ser modificada velozmente, en caso de ser necesario, una vez que se tenga mayor información sobre la variante.

“Debido al reciente descubrimiento de la nueva cepa B.1.1.529 (Ómicron) del coronavirus, los datos disponibles en este momento son limitados. Como con cualquier nueva variante, evaluaremos cuidadosamente las implicaciones de esta aparición para la inmunidad de la vacuna”, comienza mencionando el informe. De esta manera, se seguirán pasos similares a los realizados cuando apareció por primera vez, por ejemplo, la Delta, oriunda de India y la más contagiosa hasta la fecha. Allí, vale destacar que las vacunas mantuvieron niveles similares de protección y no se debieron realizar modificaciones en la composición. “A pesar de la aparición de nuevas variantes en el último año, las vacunas han seguido proporcionando niveles muy altos de protección contra la enfermedad grave y hasta ahora no hay pruebas de que Ómicron sea diferente. No obstante, disponemos de las herramientas y los procesos necesarios para desarrollar rápidamente una vacuna contra la Covid-19 actualizada si fuera necesario”, destacó en otro pasaje el documento. Así, dejó en claro que lo primordial para el laboratorio será agilizar los tiempos al máximo posible.

Otro de los espacios que decidió pronunciarse sobre este evento fue la farmacéutica Moderna, donde destacó que en caso de ser necesaria, su vacuna podría estar para principios del próximo año. “Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022”, remarcó el jefe médico, Paul Burton a la par de asegurar que dentro de algunas semanas estiman poder tener con seguridad la efectividad de la dosis vigente contra esta variante. El laboratorio de Pfizer también se mencionó al respecto la semana pasada donde advirtió que buscarán determinar si su vacuna necesita algún tipo de ajuste. Por lo pronto, todas las entidades sanitarias remarcaron la importancia de continuar con las campañas de inoculación y completar esquemas para lograr altos índices de inmunidad.