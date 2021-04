Coronavirus en La Plata: “Los médicos estamos absolutamente extenuados”

El papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras de la salud es digno de destacar desde el primer minuto que irrumpió la pandemia. En la primera línea de batalla han sido el ejemplo del sacrificio y la esperanza en una lucha que aún continúa y no da respiro.

“La verdad que la situación es extremadamente preocupante porque el ritmo con el que está avanzando la pandemia es enorme y las camas se están ocupando de la misma manera que llega la gente a hisoparse, a un ritmo que realmente asusta”, le dijo a diario Hoy Gastón Quintans, secretario de la Agremiación Médica Platense.

El profesional de la salud remarcó que este panorama se acrecentó desde comienzos de marzo de este año, cuando los hospitales se han visto repletos por el aumento de la demanda.

“Nosotros en la guardia del sanatorio Ipensa, y el resto de los sanatorios, estamos a tope con las camas. Y los hospitales públicos están absorbiendo todo ese trabajo que no se puede hacer en los privados porque no hay camas, se está recibiendo a esa gente. La verdad que es preocupante”, señaló.

En relación al año pasado y al aislamiento de los primeros meses para preparar el sistema de salud, el especialista indicó que se han habilitado camas pero que ello se detuvo a fines del 2020.

Asimismo, manifestó que “la pandemia se estaba comportando de otra manera. No-sotros creemos que la incursión de la cepa de Manaos, la británica y todas las mutaciones que ha tenido el virus han hecho que explote localmente la pandemia y que nos ponga en una situación de jaque”.

Pese a que hasta fines de febrero el sistema sanatorio podía sostener los casos positivos, a principios de marzo todo cambió. “Si bien hubo algunos picos en las fiestas me parece que ahora empeoró por la circulación de la cepa de Manaos, de las mutaciones. No digo que sea estrictamente la de Manaos, pero algo cambió en el virus que lo hizo más contagioso y que hayan aumentado los números de casos. La conducta social venía muy relajada pero venía muy relajada hacía tiempo. El advenimiento de estas cepas está haciendo la situación insostenible”, especificó.

Consultado sobre el estado de ánimo de los profesionales de la salud, expresó: “Los médicos nos juntamos todos los días para ver de qué manera podemos dar más contención a los casos Covid, pero el sistema tiene un techo y ese techo lo tenemos cada vez más cerca. Los médicos estamos absolutamente extenuados. No hemos tenido vacaciones, no paramos. No tuvimos relajación mental de abstraerse de la situación”.

“Las vacunas harán lo suyo, están llegando. Estar vacunados no te protege de no contagiarte y lo más importante hoy por hoy es la prudencia de la gente. Que se cuiden y que no hagan lo que no hay que hacer”, concluyó.