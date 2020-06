Crecen los reclamos hacia el servicio de delivery que ofrecen las app en La Plata

En un contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, por la pandemia del coronavirus que tiene en vilo al mundo, el uso de la tecnología tomó un importante protagonismo en la vida diaria de las personas. No sólo como herramienta de trabajo y/o estudio, sino que además son un importante canal para pagar y realizar compras.

En estos últimos meses las aplicaciones de delivery (Rappi, Glovo y Pedidos Ya) se han convertido en un nexo entre el lugar de compra y el hogar. Sin embargo, las quejas de los usuarios también han aumnetado en consideración.

En La Plata por ejemplo lectores de este medio reportaron quejas sobre los delivery de comida. "En varias ocasiones no ha llegado la comida incompleta o productos que no fueron pedidos", afirma uno de ellos. Y agrega: "También hemos recibido a personas que no tienen barbijo ni guantes, por lo que exponen el porcentaje de un posible contagio ya que no se sabe por los lugares que estuvo".

Asimismo en las redes sociales el servicio de las App también se ha puesto bajo la lupa por los usuarios que realizan su posteo en diferentes partes del país.