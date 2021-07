Cuidado de la piel en tiempos de Covid

Aunque pensamos que es imposible lograr un make up que nos cubra lo suficiente o pensamos que no podemos maquillar nuestra piel por ser sensible... ¡Siempre podemos encontrar la solución!

Es muy importante el cuidado de la piel para que, a la hora de aplicar el maquillaje, tenga un tratamiento previo y así podamos combatir la rosácea. Lo mejor es que un especialista nos aconseje sobre productos y rutinas, pero hay muchas marcas que podemos usar para mejorar la piel y maquillarla. Lograremos cubrir por completo esas imperfecciones con unos simples pasos:

<> Comenzar limpiando la piel con productos que no contengan alcohol, grasa o jabón. Luego podemos aplicar un tónico descongestivo para disminuir el color rojo (generalmente son productos que contienen hierbas como manzanilla, tilo y malva ) y dejar actuar para que el producto haga efecto .

<> Aplicar protector solar para cuidar la piel y que el Sol no nos saque más rojeces de la que ya tenemos.

<> La hidratación es uno de los pasos más importantes. Para las pieles secas es indispensable y en pieles grasas tampoco se puede prescindir de ella, ya que lo que aporta es agua. Distribuir todos los productos con movimientos circulares y suaves para no irritar la piel.

<> Como herramienta específica para pieles con rosácea o rojeces existen las primers o correctores, que disimulan y preparan la piel para aplicar la base y que la cobertura sea óptima. Se aplica específicamente en las zonas afectadas, se puede distribuir suavemente con los dedos o con un alguna brocha de base. Lo más recomendable es aplicarlo con esponja con suaves golpecitos, ya que de esta manera menos contacto se hace con la piel y así evitamos irritarla más.

<> La piel ya está lista para aplicar la base y el corrector. Se puede usar cualquier tipo de base o corrector según el tipo de piel o el acabado que se busque. Generalmente se buscan de cobertura media-alta. Y lo más importante es sellar todo lo que aplicamos con polvo volátil, para que el maquillaje dure todo el día y no aparezcan esas rojeces que tanto nos incomodan.

La rosácea es una enfermedad crónica e inflamatoria de la piel, es una afección muy común sobre todo en pieles claras. Los capilares sanguíneos se hacen visibles y aparecen zonas rojas, principalmente en las mejillas.

Recomendaciones

TIP IMPORTANTE

-No apliques rubor, tu rostro no lo necesita ya que tiene rubor natural.

MÁS TIPS

-Para maquillar ojos, lo aconsejable es utilizar sombras en tonos fríos, ya que la piel con rosácea tiende a verse calida. Delinear a gusto.

-Para maquillar labios utilizar colores terracota, siempre dependiendo la ocasión.