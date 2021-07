Parte el vuelo espacial de Richard Branson en la nave de Virgin Galactic

Si todo sale según lo planeado, la tripulación del Unity 22, conformada por el multimillonario británico Richard Branson y cinco astronautas, partirá en un vuelo espacial a bordo de la nave de la empresa Virgin Galactic, desde el Spaceport America cerca de Truth or Consequences, Nuevo México, a las 10 de la mañana de Argentina.

Esta misión es la primera en llevar una tripulación completa de dos pilotos y cuatro especialistas en misiones en la cabina, incluido el fundador de la Compañía, el propio Branson, quien probará la experiencia como astronauta privado.

Branson estará a bordo del vuelo como “Astronauta 001” y tendrá el objetivo de “evaluar la experiencia del vuelo espacial para el cliente”, dado que el objetivo es poder comenzar con vuelos comerciales para 2022.

El evento será transmitido a través de las redes sociales oficiales de Virgin Galactic; y se verá a Branson acompañado por los pilotos Dave Mackay y Michael Masucci, además de los especialistas en tripulación de la misión, Beth Moses, Colin Bennett, y Sirisha Bandla.

“Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de Virgin Galactic”, expresó el magnate junto a un emotivo video.

Branson se adelantó al objetivo de otro multimillonario que viajará al espacio, Jeff Bezos, quien había anunciado su vuelo para el 20 de julio, en el primer vuelo tripulado del New Shepard, cohete fabricado por su compañía aeroespacial Blue Origin.