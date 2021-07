A solas con Brad Rau y Jennifer Corbet, creadores de la serie animada The bad batch

El fenómeno Star Wars no cesa de generar series y películas que continúan su legado. The bad batch, creada por Dave Feloni, tiene a Jennifer Corbet como guionista y a Brad Rau como productor ejecutivo y director del programa, una dupla explosiva para una serie distinta. Diario Hoy fue el único medio de Argentina en dialogar con ellos para conocer detalles del show que puede verse en Disney+.

El título del programa, en español, podría traducirse como “el lote fallado”, aludiendo a Hunter, Wrecker, Crosshair, Tech, Echo y Omega, los integrantes del equipo que llevarán adelante la acción en esta serie. Ellos transitan los cambios de la galaxia y el Imperio, mientras buscan su lugar en él.

—Con el legado de la saga que continúa la historia, ¿qué presión sienten al desarrollar un proyecto así?

—Brad Rau: Mucha presión, mucha excitación. Pero hay presión, como grandes fans, sabiendo el proceso que fue lograr plasmar la serie. Es un sueño hecho realidad el poder trabajar en el show y hacerlo con Jennifer.

—Jennifer Corbet: Es parte del viaje cuando creás algo para Star Wars; es colaborativo, pero hay presión para conseguir la mejor historia. Por suerte el equipo es increíble.

—Muchos cameos de otros personajes están en el show, ¿por qué?

—JC: Brad es un gran fanático de Star Wars, y él tuvo la idea de poder introducirlos y crear así una galaxia aun más grande. Pero siempre fuimos muy cuidadosos para saber qué aportaba a la historia. No queríamos una fiesta de cameo, sino asegurarnos de que sirviera a la historia que contamos.

—BR: Cuando imaginamos esto y vimos los diseños antiguos, nos impulsó a que pudieran estar. Además, sabíamos que iban a tener reacción en los fanáticos, y también nos interesaba eso.

—¿Qué tan desafiante fue imaginar el programa sin Jedis?

—JC: Cuando se piensa en Star Wars se piensa en Jedis, pero la historia trabaja el período más oscuro de los Jedis, entonces, por eso no están. Los personajes acá no siguen ordenes, así que avanzamos en nuestra historia.

—BR: El que sigue todos los relatos sabe que esto es normal, y luego de la trilogía original no tenía sentido incorporarlos. Es una oportunidad de no contar esa parte de la historia, más allá de que amamos a los Jedis.

—¿Cómo acordaron qué contar y qué no en la historia?

—JC: Había muchas maneras, pero nos enfocamos en cómo los protagonistas se enfrentan al desafío de navegar en la galaxia, luego de que fueran removidos de sus trabajos. Y cómo abren sus ojos a un nuevo mundo y nuevas posibilidades, siendo guardianes, comenzando a ser otra cosa en el universo.

—BR: Estaba la inquietud sobre qué pasó con los clones, pero nos interesaba contar más historias sobre la dinámica familiar. Es mágica y fue divertido hacerlo.

—JC: Es una historia sobre la transición, no sobre la galaxia o cómo el Imperio domina todo. Es divertido trabajar con cosas que aun la audiencia no sabe.

—¿Cómo viven la época dorada de las series y, particularmente, el interés en Star Wars?

—JC: Hoy en día hay muchas plataformas y servicios de streaming; es interesante eso, porque se traduce en contenidos, y es inspirador, porque hay muchas voces e historias para contar. Eso me libera como guionista; porque si bien hay algo que no funciona o no es para un determinado espacio, puede encontrar audiencia en otro. Entonces, el secreto es llegar a la plataforma justa para alcanzar a las audiencias. Todos los shows que hay sobre Star Wars, y las películas que vendrán, permiten resignificar el legado desde otras perspectivas. Para mí es excitante y me gusta ser parte del momento.

- BR: Hay múltiples historias y posibilidades, y ya nadie te puede decir que hay una única manera de hacerlo. Además, es más complicado hacerlo en forma de película, por eso la serie permite jugar con tonos y relatos. Es muy divertido y nos encanta hacerlo.

—Star Wars siempre, en un punto, habla de la familia, ¿hay idea de sumar esto a la serie?

—BR: Tenemos la intención, pero tampoco podemos spoilear demasiado. Pronto se enterarán.

—¿Quién es el verdadero villano del programa?

—JC: Podría decir el Imperio, es una entidad maligna en sí misma y representa el mal. Depende desde qué perspectiva uno lo mira.

—La animación es importante en la industria, y permite además crear lo que quieran. ¿Cómo ven la respuesta que tienen por el programa y cómo dialogan con esas reacciones?

—BR: Creo que podría ser una historia live action; pero la animación te permite jugar un poco más, con la luz, que es una de las principales diferencias con otros shows animados de LucasFilms. Y creo que todo lo que logramos es porque somos un gran equipo, y con oportunidades ilimitadas para expandir mucho más el universo de Star Wars como nunca se hizo antes.

—¿Cuál es su personaje favorito del universo Star Wars? Puede ser uno del show…

—JC: No puedo decir uno del programa, no es justo. Diría que Ahsoka; por su viaje y amo cómo ella se transforma debido a las circunstancias, puede ser parte de algo, pero también cuestionarlo. También por cómo ayudó a Anakin a crecer.

—BR: Darth Vader. Mi película preferida es El imperio contraataca. Cuando dice, spoiler, “Luke soy tu padre”, me voló la cabeza (risas).

—¿Cómo fue trabajar con Dave Feloni?

—BR: Es el mejor, estamos muy felices de que sea nuestro mentor en el programa. Es un gran amigo, es muy exigente, pero muy inteligente. Las conversaciones que tenemos son buenísimas, sobre qué funciona y qué no; aprendemos todos los días algo nuevo, estamos inspirados por él todo los días, nos acompaña y entusiasma.

—JC: Es una gran fuente para aprender del universo Star Wars, no hay mejor maestro para nosotros en esto. Cada guión y cada reunión aprendemos algo nuevo. Estamos aprendiendo mucho.