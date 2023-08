De cuánto serán las multas por no acercase a los centros de votación este domingo

El domingo 13 de agosto se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que el próximo 22 de octubre se llevarán adelante las elecciones generales. En algunos casos, los ciudadanos, por diversas razones, no pueden asistir a los comicios o, simplemente, no desean hacerlo. En este contexto, se informó el monto de las sanciones a las personas que no se presenten a votar con multas económicas y el impedimento de realizar algunos trámites.

De acuerdo con la Ley 19.945, el voto es universal, igual, secreto y obligatorio para las personas entre los 18 y 70 años, mientras que, para los jóvenes de 16 y 17 años, es optativo. Ante su carácter obligatorio, la Justicia Nacional Electoral sanciona a los habitantes que no se presenten a los comicios con multas.

Por ello, el monto dependerá de la cantidad de veces que el ciudadano no se ha presentado a una elección. Según la normativa, las personas que no emitan su voto deberán pagar las siguientes multas: sin infracciones previas sin regularizar: $50; 1 infracción previa sin regularizar: $100; 2 infracciones previas sin regularizar: $200; 3 infracciones previas: $400; 4 o más infracciones: $500. Si tenés dudas de contar con alguna multa por no presentarte a votar, podés consultar en el Registro de Infractores al Deber de Votar de la Cámara Nacional Electoral.