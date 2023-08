El soldado que inspiró a Albert Einstein

Karl Schwarzschild era el director del Observatorio Astronómico de Potsdam cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El astrofísico dejó todo y se ofreció como voluntario para revistar en las filas del ejército alemán. En el hospital de campaña, le diagnosticaron Pemphigus vulgaris, una enfermedad que ataca el sistema inmunitario de la piel.

En todo ese tiempo en que se vio obligado a la reclusión sanitaria, fue entonces que estudió en detalle la teoría de la relatividad de Albert Einstein y encontró una fórmula novedosa para la curvatura espacio-temporal. Einstein le contestó a Schwarzschild: “No esperaba que la solución exacta al problema pudiera ser formulado. Su tratamiento analítico del problema me parece espléndido”. Pero, desde su encierro hospitalario, Schwarzschild fue más allá y volvió a escribir a Einstein señalándole su hipótesis acerca de los agujeros negros –medio siglo antes de que se empezara a hablar de ellos–. La Universidad de British Columbia asevera: “Es muy probable que, de no ser por Schwarzschild, la teoría de Einstein no se hubiese leído tan ampliamente en la segunda década del siglo XX”. Karl Schwarzschild murió en un hospital en Berlín a los 42 años.